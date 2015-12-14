ضبط 45 هاربا من تنفيذ أحكام فى حملة أمنية بمطار القاهرة

ألقت قوات الأمن بمطار القاهرة الدولى، القبض على 45 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، فى حملة أمنية بالمطار لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من الأحكام، بالتعاون مع إدارة تأمين الركاب، برئاسة اللواء أيمن عبد الفتاح، ورجال المباحث تحت إشراف اللواء عبد الناصر حامد.

وقال مصدر أمنى، إنه تم ضبط 45 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة خلال24 ساعة فقط، من خلال حملة أمنيه بالمطار، وأمر اللواء طارق فتحى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار، بتحرير محاضر ضبط بحق المضبوطين، وترحيلهم إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.