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تأجيل محاكمة "ياسمين معالى" ووالدها وشقيقها لاتهامهم بالنصب إدريا لـ21 ديسمبر

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تأجيل محاكمة "ياسمين معالى" ووالدها وشقيقها لاتهامهم بالنصب إدريا لـ21 ديسمبر تأجيل محاكمة "ياسمين معالى" ووالدها وشقيقها لاتهامهم بالنصب إدريا لـ21 ديسمبر
قررت محكمة جنح الهرم تأجيل ثانى جلسات محاكمة الناشطة السياسية ياسمين معالى ووالدها "معالى.أ" مفتش تموين وشقيقها "ع.معالى"، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، وجمع مبالغ مالية كبيرة بدعوى تشغيلها فى مستحضرات التجميل، وذلك إداريا لعدم حضور هيئة المحكمة لجلسة 21 ديسمبر الحالى.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة ألقت القبض على تاجر لاتهامه بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية لاستثمارها مقابل حصولهم على أرباح، وتبين أن المتهم والد ناشطة سياسية، وكان قد تردد على مواقع التواصل الاجتماعى أن وزارة الداخلية اختطفتها وتعرضت للاختفاء القسرى، إلا أنه تبين أنها هربت إلى بريطانيا بعد استيلاء والدها على مبالغ مالية من المواطنين.

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