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ضبط عاطل شرع فى قتل صديقه بسبب خلافات مالية ببولاق الدكرور

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ضبط عاطل شرع فى قتل صديقه بسبب خلافات مالية ببولاق الدكرور ضبط عاطل شرع فى قتل صديقه بسبب خلافات مالية ببولاق الدكرور
تمكنت مباحث الجيزة من ضبط عاطل لاتهامه بالشروع فى قتل صديقه طعنا بمطواة بسبب خلافات مالية ببولاق الدكرور، وضبط بحوزة المتهم 4 فرش حشيش والسلاح المستخدم فى الجريمة.

تلقى المقدم هانى الحسينى، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد بإصابة "عبد الرحمن.ع" 18 سنة عاطل بجرح طعنى بالبطن ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وبإجراء التحريات تبين أن صديقه "أشرف.م" 24 سنة عاطل وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما، وبإعداد كمين للمتهم تم ضبطه وبحوزته "مطواة" استخدمها المتهم فى الاعتداء على المجنى عليه، كما ضبط بحوزته 4 فرش حشيش.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة وحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة وتولت النيابة التحقيق.

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