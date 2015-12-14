أخبار عاجلة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول" -
سعودية "قبّلت" شابًا.. هكذا تصرف والدها -
النيابة الإدارية تأمر بإحالة معلم ومدير مدرسة لعدم التزامهم بأحكام قانون الخدمة المدنية -
بالصور.. بعثة يد الأهلي تصل المغرب -
مصدر يكشف مفاجأة عن دور «الغندور والشناوي» بلجنة الحكام -
هل طلب كوبر استقدام طبيب نفسي للمنتخب؟.. مدرب الفراعنة يوضح -
الأخبار - شكري فى الخرطوم اليوم فى زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية -
غدًا.. طرح 9 شواطئ بالإسكندرية في مزاد علني "بحق الانتفاع" -
بالصور.. 415 مواطنًا في سوهاج يفوزون بقرعة الحج -
وزير البترول يفتتح تطوير طريق النهضة بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إخماد حريق فى كابل كهرباء بـ"أبو النمرس" دون إصابات

Google+ Print
إخماد حريق فى كابل كهرباء بـ"أبو النمرس" دون إصابات إخماد حريق فى كابل كهرباء بـ"أبو النمرس" دون إصابات
اشتعلت النيران فى كابل كهرباء بمنطقة سقارة فى أبو النمرس نتيجة ماس كهربائى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم إخماده دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد باشتعال النيران فى كبينة كهرباء فى أبو النمرس، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء برئاسة العميد هانى سعيد. و تمت السيطرة على النيران المشتعلة، وتم إبلاغ شركة الكهرباء بالعمل على إصلاح كابينة الكهرباء لإعادة التيار إلى المنطقة مرة أخرى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365