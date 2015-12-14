إخماد حريق فى كابل كهرباء بـ"أبو النمرس" دون إصابات

اشتعلت النيران فى كابل كهرباء بمنطقة سقارة فى أبو النمرس نتيجة ماس كهربائى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم إخماده دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد باشتعال النيران فى كبينة كهرباء فى أبو النمرس، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء برئاسة العميد هانى سعيد. و تمت السيطرة على النيران المشتعلة، وتم إبلاغ شركة الكهرباء بالعمل على إصلاح كابينة الكهرباء لإعادة التيار إلى المنطقة مرة أخرى.

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