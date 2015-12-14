تحرير 136 محضر إشغال طريق بمركز أبوتيج في أسيوط

تمكنت شرطة المرافق بأبوتيج في أسيوط، من تحرير 136 محضر إشغال طريق، وتنفيذ 93 حالة إزالة إدارية لفرش خضار وحاجز حديدي وأسمنتي وتند وقماش وصاج وعربات خشب وكارو وفاترين، فضلًا عن إزالة 30 من المضبوطات المختلفة “موازين كفة وكهرباء، وكراسي، وحوامل حديد، وترابيزات”، خلال حملة أمنية.

من جانبه، أكد العقيد طارق حسين، رئيس قسم المرافق بأسيوط، على استمرار حملات المرافق وإزالة الإشغالات من الميادين والمناطق الرئيسية بمحافظة أسيوط ؛ وذلك لتسيير حركة المارة والسيارات.

وأشار إلى أن تلك الحملات تأتى تنفيذا لتعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بتكثيف الحملات اليومية، وإزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة، وتذليل كافة العقبات التي تعوق حركة المرور.