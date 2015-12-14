مبعوث الأمم المتحدة للسلام يصل إلى قطاع غزة

وصل المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط نيكولاى ميلادينوف صباح الاثنين، إلى قطاع غزة بفلسطين عبر معبر بيت حانون "إيرز" الحدودى الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.

وقالت مصادر فلسطينية "إن ميلادينوف سوف يلتقى خلال زيارته لغزة بوزراء حكومة التوافق ومسئولين من الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" للإطلاع على صورة الأوضاع فى القطاع ".

وتعد هذه الزيارة هى الرابعة للمنسق الخاص للأمم المتحدة نيكولاى ميلادينوف "بلغارى الجنسية" إلى غزة منذ توليه مهام منصبه فى مارس الماضى خلفا للهولندى روبرت سيرى.

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