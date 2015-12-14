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جنايات المنصورة تحيل أوراق 7 متهمين بجريمة قتل عمد وسرقة بميت غمر للمفتى

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جنايات المنصورة تحيل أوراق 7 متهمين بجريمة قتل عمد وسرقة بميت غمر للمفتى جنايات المنصورة تحيل أوراق 7 متهمين بجريمة قتل عمد وسرقة بميت غمر للمفتى
قضت محكمة جنايات المنصورة بإحالة أوراق 7 من المتهمين فى القضية رقم 4981 لسنة 2012 جنايات مركز ميت غمر قتل عمد وسرقة إلى فضيلة المفتى، وتأجيل محاكمة اثنين آخرين إلى جلسة 13 مارس المقبل.

حيث أصدرت المحكمة الحكم ضد كل من، محمد عبد الله السيد العجوانى، وكرم أبو زيد الدسوقى حسبو، وأحمد صابر السعيد، والسعيد صابر السعيد رشوان، وبدر الكومى إبراهيم عليوة، حضوريا بإحالة إلى المفتى وغيابيا ضد كل من جميل سليم أبو مسلم وفارس أبوعبد الله بإحالة إلى المفتى، وتأجيل الحكم لكل من مسعد إبراهيم حسانين وعبد المعطى سلامة عبد المعطى لجلسة 14 مارس القادم، يذكر بأن وجهت المحكمة تهمة القتل العمد والسرقة للمتهمين، فى واقعة مقتل يوسف فؤاد إبراهيم عطا الله (52 سنة ـ فلاح) بقرية ميت يعيش التابعة لمركز ميت غمر، يذكر بأن عثر على المجنى عليه مقتولا على سرير نومه داخل حجرة ملحقة بالمزرعة التى تبعد عن الكتلة السكنية حوالى 400 متر ولها باب من الصاج ووجدته وبه كدمات متفرقة فى الرأس والجسم ومقيداً بقيود كثيرة فى يديه وقدميه، ووضعوا فوق رأسه مفرش السرير واكتشفوا سرقة المواشى بالكامل.
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