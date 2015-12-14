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أمن الإسكندرية يضبط "دجاج فاسد" داخل مجزر خلال حملة تموينية

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أمن الإسكندرية يضبط "دجاج فاسد" داخل مجزر خلال حملة تموينية أمن الإسكندرية يضبط "دجاج فاسد" داخل مجزر خلال حملة تموينية
أشرف اللواء مساعد الوزير أحمد حجازى مدير أمن الإسكندرية، على حملة تموينية مكبرة، شارك فيها ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية وضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى، وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط "صلاح .ع" - 29 سنة المدير المسئول عن مجزر دواجن "بدون ترخيص" لحيازته عدد {162 دجاجة – 20 كجم كبدة دجاج} مدون عليها بيانات تجارية وهمية وبها تغير فى الخواص وبعرض المضبوطات على مديرية الطب البيطرى "قسم تفتيش اللحوم"، تبين أن الداوجن ذبيح خارج المجازر والكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط "مدحت.م" - 30سنة المدير المسئول عن محل أسماك لحيازته عدد "18" كجم جمبرى بها تغير فى الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"السيد .ع" - 36 سنة بائع بوتاجاز لقيامه بتجميع عدد "9" أسطوانات غاز بوتاجاز ات منزلية مدعمة، بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، و"رومانى. م" - 20 سنة صاحب فرش لحيازته وعرضه للبيع عدد"70" علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.
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