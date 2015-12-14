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للحوامل.. اعرفى أهمية المشيمة ودورها فى نمو جنينك

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للحوامل.. اعرفى أهمية المشيمة ودورها فى نمو جنينك للحوامل.. اعرفى أهمية المشيمة ودورها فى نمو جنينك
المشيمة تعد من أهم الأعضاء التى يعتمد الجنين عليها فى عملية نموه وتغذيته طوال فترة الحمل.

فى السطور التالية يوضح استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا أهم الأدوار التى تلعبها المشيمة فى تغذية الأجنة ونموها وهى:

- توصيل الأكسجين من الأم للجنين بواسطة الدم، وهو ما يساهم بصورة كبيرة فى نمو جهازه التنفسى بشكل سليم.
>- تغذى المشيمة أهم أعضاء الجنين الداخلية بواسطة دم الأم، مثل الكبد والقلب والمخ.
>- تنقل المشيمة العناصر الغذائية الضرورية لنمو الجنين من الأم إليه، ومنها الكالسيوم والسكريات والأملاح والحديد والبروتينات.
>- تملك المشيمة فى تكوينها ما يشبه جهاز التنقية "الفلتر" وهو ما يقوم على استبعاد المواد السامة والضارة على الجنين، ويمنع مرورها من جسم الأم إليه.
>- المشيمة هى العضو المعنى بنقل الأجسام المناعية من الأم إلى الجنين، والتى تمثل حجر الأساس لجهازه المناعى، وتستمر الأجسام المناعية المنقولة من الأم بجسم الجنين طوال الستة أشهر التالية لولادته، وتعمل على حمايته من التعرض للأمراض الخطيرة طوال تلك الفترة، لحين أن يبدأ جهازه المناعى فى تكوين أجسام مضادة جديدة.

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