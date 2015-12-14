مصدر مقرب من أحمد رفعت لـ في الجول: لا نفهم ماذا يريد إنبي.. والزمالك متمسك باللاعب

لا يفهم أحمد رفعت جناح إنبي موقف الفريق البترولي منه بعدما بات بعيدا عن المشاركة في المباريات، وفي نفس الوقت يرفض النادي عرض الزمالك لضمه.

الزمالك كان قد طلب ضم رفعت من إنبي قبل بداية الموسم الجاري، ولكن هاني رمزي المدير الفني أعلن تمسكه باستمرار اللاعب.

ورغم ذلك، لم يلعب رفعت صاحب الـ22 عاما سوى 4 مباريات مع إنبي هذا الموسم، وشارك في مباراتين منهم كبديل.

وغاب عن المشاركة في الفوز الأخير على أسوان 3-2.

وقال مصدر مقرب من رفعت لـFilGoal.com: "لا نفهم ما الذي يريده إنبي بالضبط، اللاعب يتدرب بشكل جيد وفي النهاية يجد نفسه خارج قائمة المباراة".

وتابع "إذا كان إنبي لا يريد رفعت، فلماذا رفض عرض الزمالك الموسم الماضي وأصر على استمراره رغم أن النادي الأبيض لايزال مصرا على ضمه وأعرب مسؤولوه عن هذه الرغبة أكثر من مرة بشكل علني".

وواصل مضيفا "رفعت لم يفتعل أي مشاكل بالرغم من ذلك، ولايزال يظهر بشكل متميز في الدقائق القليلة التي يلعبها مثلما كان الحال في الموسم الماضي حيث كان سجل عددا من الأهداف الحاسمة لإنبي".

وأشار المصدر المقرب من رفعت إلى أن الزمالك لايزال في مفاوضات مع إنبي لضم اللاعب خلال شهر يناير المقبل.

واستدرك "ولكن لايزال أمامنا 9 أو 10 مباريات حتى نهاية فترة الانتقالات الشتوية، فليس معنى ذلك عدم مشاركة رفعت حتى لو قرر إنبي بيعه".

وأتم "إذا كان إنبي لا يريد بيع رفعت، فمن المفترض أن يحصل على فرص أكثر طالما يحتاج الفريق إلى مجهوداته".