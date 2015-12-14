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مران الأهلي - بيسيرو يولي اهتماما كبيرا لـ ' اكتشاف الإمارات '

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مران الأهلي - بيسيرو يولي اهتماما كبيرا لـ ' اكتشاف الإمارات ' مران الأهلي - بيسيرو يولي اهتماما كبيرا لـ ' اكتشاف الإمارات '

يبدو أن أحمد حمدي ناشيء الأهلي سيكون له دورا مهما مع الفريق في المرحلة المقبلة نظرا لاهتمام جوزيه بيسيرو المدرب به.

وظهر لاعب الوسط بشكل طيب خلال معسكر الفريق الأحمر في الإمارات وأثنى على أداءه وإمكانياته المدرب البرتغالي.

ويمنح بيسيرو حمدي تعليمات كثيرة أثناء التدريبات ويوليه اهتماما خاصا يشير إلى إمكانية دخوله قائمة الفريق في المباريات المقبلة.

وسيفتقد الأهلي لركيزته الأساسية في وسط الملعب حسام عاشور للإيقاف وسيتعين على بيسيرو الدف بلاعب أخر ليحل محله في لقاء سموحة الخميس.

ويمتلك الأهلي عدة عناصر قادرة على اللعب في وسط الميدان مثل أحمد فتحي وعبد الله السعيد وصالح جمعة وحسام غالي وأحمد حجازي.

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