مران الأهلي – تدريبات تأهيلية لـ ' جدو الصغير ' وعبد الظاهر.. وبيسيرو يوقف التقسيمة لتوجيه السعيد وجمال

قام محمد حمدي زكي بتدريبات تأهيلية في مران الأهلي الصباحي اليوم الخميس.

كما قام أحمد عبد الظاهر بنفس التدريبات رفقة "جدو الصغير" وسط شبورة في ملعب مختار التتش.

واكتفى أحمد عادل عبد المنعم العائد من إصابة جزع أحد أصابعه بالجري حول الملعب.

وقرر المدير الفني جوزيه بيسيرو إقامة تقسيمة بين الفريقين الأصفر والأحمر.

وضم الفريق الأصفر: الحارس أحمد الشيخ وشريف حازم ومحمد نجيب وحسين السيد ومحمد هاني وأحمد فتحي وصالح جمعة ووليد سليمان وأحمد الشيخ وعماد متعب وجون أنطوي.

أما الفريق الأحمر: شريف إكرامي وسعد سمير وأحمد حجازي وباسم علي وصبري رحيل وحسام غالي ورامي ربيعة وأحمد حمدي ومؤمن زكريا وعبد الله السعيد وعمرو جمال.

وخلال التقسيمة شارك إيفونا ورمضان صبحي وحسام عاشور – الموقوف في مباراة سموحة- ومحمد حمدي مع مدرب الأحمال ريكاردة في تدريات خاصة قبل أن يدخل إيفونا وأحمد حمدي في مكان وليد سليمان وأحمد الشيخ بالتقسيمة.

كما أوقف بيسيرو التقسيمة أكثر من مرة لإعطاء توجيهات خاصة لعبد الله السعيد وعمرو جمال وكانت تعليماته للأخير بخصوص زيادة الإيجابية على المرمى.