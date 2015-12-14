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غارات إسرائيلية على غزة ردًا على إطلاق صاروخ

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غارات إسرائيلية على غزة ردًا على إطلاق صاروخ غارات إسرائيلية على غزة ردًا على إطلاق صاروخ

ارشيفية

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت قواعد تابعة لمسلحي حركة حماس الإسلامية في قطاع غزة خلال الليل، في أعقاب إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه إسرائيل.

وقال بيان عسكري إسرائيلي “أطلق مساء أمس صاروخ من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، ولم تقع أي أصابات” من جرائه، حسبما ذكرت “بي بي سي”.

وأضاف البيان : “وردًا على الهجوم، استهدفت مقاتلات القوة الجوية الإسرائيلية إثنين من المواقع العسكرية التابعة لحماس في شمالي ووسط قطاع غزة”.

وأوضح البيان الإسرائيلي أن 21 صاروخا قد أطلقت من قطاع غزة الذي تديره حماس منذ مطلع العام الحالي، وشدد على أن الجيش الإسرائيلي يحمل حماس المسؤولية عن كل الهجمات التي تنطلق من القطاع .

وقال مسؤولون فلسطينيون في قطاع غزة إن الغارات الإسرائيلية دمرت معسكرا للتدريب تابع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وآخر تابع لقوتها البحرية، من دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

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