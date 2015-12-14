ضبط عاطلين بحوزتهما 2 كيلو حشيش وسلاح نارى بكوم أمبو

تمكن ضباط مباحث مركز كوم أمبو اليوم من ضبط عاطلين بحوزتهما 2 كيلو من مخدر الحشيش وسلاح نارى غير مرخص وطلقات من نفس عيار السلاح المضبوط.

تلقى اللواء عمر أحمد ناصر، مدير أمن أسوان، اليوم، إخطارًا بتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم "سرور.م"، 34 سنة، عاطل، والمتهم "أحمد.س"، 30 سنة، عاطل، مقيمان دائرة مركز كوم أمبو وبحوزتهما 7 طرب من جوهر الحشيش المخدر و بندقية خرطوش و5 طلقات من نفس العيار، تحرر المحضر رقم 5629 إدارى مركز كوم أمبو لسنة 2015م، وجار عرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق.