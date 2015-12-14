إيداع المتهمين فى "رشوة بورسعيد" قفص الاتهام بمحكمة التجمع

وصل منذ قليل كلا من رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد، ومستشار رئيس الهيئة، و5 من رؤساء شركتى مقاولات وبترول "مخلى سبيلهم"، لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، لحضور جلسة محاكمتهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة موانئ بورسعيد" واتهامهم بتقديم وتقاضى رشاوى مالية، نظير إنهاء صرف مستحقات لإحدى الشركات، وإسناد تنفيذ أعمال ومشروعات لصالحها.

وأودعت قوات الأمن المتواجدة بمقر المحكمة، المتهمين قفص الاتهام تمهيدا لانعقاد الجلسة.

تُعْقَد الجلسة بعد قليل، أمام الدائرة 18 بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية كل من المستشارين، وجدى عبد المنعم وأيمن محمد، وأمانة سر أحمد رجب ومحمود مصطفى، ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم، مرافعة النيابة ودفاع المتهمين.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية وتبين من التحقيقات أن الرشاوى التى حصل عليها مسئولو الهيئة، تمثلت فى سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها وآلاف الدولارات وتحمل مقدمو الرشاوى نفقات سفرهم للخارج فى رحلات ترفيهية إضافة إلى تقديم عملات ذهبية.