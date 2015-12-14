ننفرد بنشر أجندة "المصريين الأحرار" التشريعية والجدول الزمنى لتنفيذها

ينفرد "اليوم السابع" بنشر الأجندة التشريعية لحزب المصريين الأحرار، خلال الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، والتى تضم عدد من التشريعات التى نص عليها الدستور، ووضع لها التزام زمنى محدد، وعدد آخر التشريعات التى يسعى الحزب لوضعها فى إطار البرنامج التشريعى للحزب، فى 13 مجال مختلفة.

كما ينشر "اليوم السابع" جدول بالخطة الزمنية المحددة لتنفيذ الأجندة التشريعية للحزب، تحت قبة البرلمان، وخريطة احصائية، بالقوانين التى يسعى الحزب لوضعها.

وإلى نص الأجندة التشريعية:

وإلى نص جدول الخطة الزمنية :

وإلى الخريطة :

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