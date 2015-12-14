إنشاء أحدث محطة أرصاد جوية بالشرق الأوسط فى مطار مرسى علم

صدق المهندس حسام الخرافى الرئيس التنفيذى لشركة إيماك القابضة للاستثمار، على قرار مجلس إدارة الشركة على تركيب أحدث محطة أرصاد بالشرق الأوسط بمطار مرسى علم الدولى.

ومن جانبه، قال محمد طمان مدير العلاقات العامة والإعلام بمطار مرسى علم الدولى، إنه حرصا من شركة إيماك مرسى علم لتشغيل وإدارة المطارات على متابعة أحدث تكنولوجيا بمجال الطيران وخصوصا مجالات تأمين الحركة الجوية بالمطار.

وناقش مجلس إدارة الشركة إيماك فى وقت سابق، برئاسة اللواء طيار هانى عقاب على تركيب أحدث محطة أرصاد بالشرق الأوسط بمطار مرسى علم الدولى، لتكون أول محطة أرصاد جوية واستشعار عن بعد فى المنطقة لخدمة الطيران والحركة الجوية بالمطار.

ومن المقرر أن تتم متابعة الخطوات النهائية بعد موافقة المهندس حسام الخرافى تسليم المحطة فى حضور لجنة من هيئة الأرصاد الجوية، برئاسة الدكتور على قطب وكيل الوزارة.



>