أخبار عاجلة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول" -
سعودية "قبّلت" شابًا.. هكذا تصرف والدها -
النيابة الإدارية تأمر بإحالة معلم ومدير مدرسة لعدم التزامهم بأحكام قانون الخدمة المدنية -
بالصور.. بعثة يد الأهلي تصل المغرب -
مصدر يكشف مفاجأة عن دور «الغندور والشناوي» بلجنة الحكام -
هل طلب كوبر استقدام طبيب نفسي للمنتخب؟.. مدرب الفراعنة يوضح -
الأخبار - شكري فى الخرطوم اليوم فى زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية -
غدًا.. طرح 9 شواطئ بالإسكندرية في مزاد علني "بحق الانتفاع" -
بالصور.. 415 مواطنًا في سوهاج يفوزون بقرعة الحج -
وزير البترول يفتتح تطوير طريق النهضة بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إنشاء أحدث محطة أرصاد جوية بالشرق الأوسط فى مطار مرسى علم

Google+ Print
إنشاء أحدث محطة أرصاد جوية بالشرق الأوسط فى مطار مرسى علم إنشاء أحدث محطة أرصاد جوية بالشرق الأوسط فى مطار مرسى علم
صدق المهندس حسام الخرافى الرئيس التنفيذى لشركة إيماك القابضة للاستثمار، على قرار مجلس إدارة الشركة على تركيب أحدث محطة أرصاد بالشرق الأوسط بمطار مرسى علم الدولى.

ومن جانبه، قال محمد طمان مدير العلاقات العامة والإعلام بمطار مرسى علم الدولى، إنه حرصا من شركة إيماك مرسى علم لتشغيل وإدارة المطارات على متابعة أحدث تكنولوجيا بمجال الطيران وخصوصا مجالات تأمين الحركة الجوية بالمطار.

وناقش مجلس إدارة الشركة إيماك فى وقت سابق، برئاسة اللواء طيار هانى عقاب على تركيب أحدث محطة أرصاد بالشرق الأوسط بمطار مرسى علم الدولى، لتكون أول محطة أرصاد جوية واستشعار عن بعد فى المنطقة لخدمة الطيران والحركة الجوية بالمطار.

ومن المقرر أن تتم متابعة الخطوات النهائية بعد موافقة المهندس حسام الخرافى تسليم المحطة فى حضور لجنة من هيئة الأرصاد الجوية، برئاسة الدكتور على قطب وكيل الوزارة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365