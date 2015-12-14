رئيس لجنة التحقيقات: الانتهاء من التقرير الأولي لحادث الطائرة الروسية بوسط سيناء

صرح الطيار أيمن المقدم، رئيس لجنة التحقيق بحادث طائرة شركة “متروجيت” الروسية، أنه استمرارًا للعمل في إطار الملحق رقم “13″ من إتفاقية منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو”، فقد انتهت لجنة التحقيق من إعداد التقرير الأولي لحادث الطائرة، وتم وإرساله إلى الممثلين المعتمدين للدول التي لها الحق في الاشتراك في التحقيق، وكذلك منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” .

وأضاف “المقدم”، أن هذا التقرير يتضمن 19 بندًا ثابتًا متعارف عليها في تحقيق الحوادث، والي يتضمن المعلومات الأولية المتاحة أمام لجنة التحقيق حتى تاريخ صدوره، والذي يحتوى على معلومات يتم تدقيقها بشكلٍ أكثر تفصيلاً من خلال مراحل التحقيق القادمة .

وأشار “المقدم”، إلى أن التقرير المبدئي أقر أن البحث عن أجزاء الحطام، قد إمتد إلى أكثر من ستة عشر كيلو متر من موقع الحطام الرئيسي .

وأكد رئيس لجنة التحقيق بحادث طائرة شركة “متروجيت” الروسية، على أن أعضاء فريق عمل الطب الشرعي بلجنة التحقيق، قد تلقت التقارير الخاصة بالكشف على الجثامين من الأطباء الشرعيين واللجنة في انتظار تقاريرمضاهاة الجثامين من الجانب الروسي، لتحديد حالة الضحايا بعد معرفة تحاليل البصمة الوراثية DNA لذويهم، كما تم الاستعانة بالخبراء المصريين من كلية الهندسة جامعة القاهرة في تصوير حطام الطائرة بكاميرا حديثة ثلاثية الأبعاد، للاستعانة بها في الاحتفاظ بشكل الحطام وهيئته، فضلًا عن المواقع النسبية له في موقع سقوطه، واستغرق ذلك 30 ساعة عمل، كما زار فريق المتخصصين من مركز بحوث وتطوير الفلزات موقع الحطام للمعاينة الظاهرية تمهيدًا للمرحلة الثانية من تحليل الحطام بعد نقله للقاهرة.

ويذكر أن أعطت اللجنة كامل الفرصة لجميع المعنيين، بمن فيهم شركة التأمين، وفرق العمل الروسية المتخصصة في معاينة الحطام بموقعه، وهو ما تنص عليه التشريعات الدولية قبل نقله من الموقع لاستكمال مراحل التحقيق.

كما أظهرت أجهزة مسجلات الطيران FDR (الصندوق الأسود الخاص بالمعلومات والبيانات)، أن خط سير رحلات الطائرة قبل وقوع الحادث بخمسة أيام كانت بين مطارات روسية ومطارات مصرية فقط، وأن الرحلة التي سبقت الحادث أقلعت من مطار “سمارا” بروسيا إلى شرم الشيخ.

كما قام فريق أنظمة الطائرة على مدار 30 ساعة عمل، بتفكيك عدد 38 جهاز كمبيوتر خاص بالطائرة إضافةً إلى عدد 2 جهاز كمبيوتر خاصين بمحركي الطائرة من الحطام بموقع الحادث، وتم نقلهم إلى القاهرة لإخضاعهم للفحص الدقيق بمعرفة فرق العمل المتخصصة.

كما قامت مجموعة عمل العمليات بلجنة التحقيق بفحص البيانات الخاصة بالطيارين مع الجانب الروسي، و الخاصة بإجازات الطيران ولياقتهم الطبية، ويجري في الوقت الحالي فحص السجلات التفصيلية للعمليات التدريبية التي قام بها الطيارون، وذلك بعد ترجمتها من اللغة الروسية.

وجاري الآن دراسة الحالة الفنية والإصلاحات التفصيلية، التي تمت على الطائرة وهيكلها وأنظمتها ومحركاتها من تاريخ إنتاجها، وحتى وقوع الحادث، وذلك من خلال الوثائق والسجلات الفنية الخاصة بالطائرة، والتي وردت من الجانب الروسي، ويتطلب الكثير من الوقت حيث أن الطائرة تم إنتاجها في شهرمايو عام 1997، كما قام فريق عمل الحطام حتى الآن، وعلى مدار 250 ساعة عمل بتصوير وتحديد المواقع وفرز وتصنيف وفهرسة أجزاء الحطام المثناثرة بموقع الحادث، فضلًا عن رسم خريطة للحطام لاستنتاج المؤثرات المختلفة على كل جزء من أجزاء الطائرة مع ربط ذلك بالتاريخ الفني، وذلك للاستفادة منها في مراحل التحليل التالية، ومازال العمل جاري في هذا الشان.

وأضاف “المقدم”، أن جميع ممثلي الدول المشاركين فى التحقيق، قد حصلوا على جميع الحقوق التي حددتها لهم التشريعات الدولية، مشيرًا إلى أنه لايزال التعاون والتواصل معهم مستمرً لتبادل المعلومات بشأن الحادث، كما تم تنظيم عدد 15 رحلة جوية إلى موقع حطام الطائرة بطائرات الهليكوبتر التابعة للقوات الجوية، وجاري التنسيق مع القوات المسلحة المصرية، للاستعانة بإمكاناتهم في نقل الحطام بعد انتهاء جميع المعاينات المطلوبة، وتجميعه في مكان مؤمن بالقاهرة، ما يتيح للجنة البدء في مراحل جديدة من التحقيق، وكشف “المقدم”، أن لجنة التحقيق الفني لم تتلق حتى تاريخه مايفيد بوجود تدخل غير مشروع أو عمل إرهابي، وعليه فإن اللجنة مستمرة في عملها بشأن التحقيق الفني.