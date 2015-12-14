11 يناير| الحكم في طعن المتهمين بـ «أبراج النايل سيتي»

حجزت محكمة النقض، تأجيل نظر الطعون المُقدمة من 22 متهمًا في أحداث “عنف أبراج النايل سيتي”،على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة إلى جلسة الـ11 من يناير، للنطق بالحكم .

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمًا ضد المتهمين بتاريخ الـ 29 من يناير من العام الماضي، والذي عاقبت من خلاله اثنين بالسجن المؤبد، و10 سنوات لـ7 متهمين، وحبس 22 متهمًا لـ 7 سنوات، فضلًا عن براءة 22 آخرين؛ على خلفية لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتي، وفرض إتاوات على إداراتها .