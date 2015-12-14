سقوط عمدة المخدرات بالإسكندرية وبحوزته كمية من الهيروين

نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى فى ضبط عاطل اشتهر بالعمدة، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات، تفيد قيام "إسلام .م"- 37 سنة عاطل وشهرته إسلام العمدة، مقيم دائرة قسم أول المنتزه بمزاولة نشاط إجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، خاصة مخدر الهيروين.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته عدد "11" لفافة نايلون لمخدر الهيروين"تزن حوالى 250 جرام" ومبلغ 245 جنيهاً - هاتف محمول حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

>وبمواجهته أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر جنايات قسم شرطة أول المنتزه، وجار العرض على النيابة.

قام مفتشو الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بمأمورية بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم أول المنتزه، أسفرت عن ضبط"مراد .ع "- 34 سنة حلاق مقيم دائرة القسم بحوزته عدد 17 قطعة لمخدر الحشيش " تزن حوالى 250 جراما" وعدد 10 أقراص مخدرة – وطلقة خرطوش عيار 12 – وعدد 2 سلاح أبيض "مطواة " ومبلغ 1120 جنيهاً - وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه - والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والطلقة الخرطوش خاصة بشقيقه الهارب "أحمد . ع " وتحرر المحضر جنايات قسم شرطة أول المنتزه، وجار العرض على النيابة.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم كرموز من ضبط كل من "إبراهيم . م "- 24 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته عدد "900" قرص مخدر "بقصد الاتجار" ومبلغ 995 جنيهاً - وهاتف محمول، و"ماجدة . م "- 50 سنة بدون عمل مقيمة دائرة القسم بحوزتها عدد "313" قرصا مخدرا "بقصد الاتجار".

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان العامرية من ضبط "ممدوح.ا " - 31 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته عدد "260 " قرصا مخدرا "بقصد الاتجار" وهاتف محمول.

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