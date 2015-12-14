ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية داخل مسكن عاطل بمغاغة فى المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط عاطل يدير مسكنه ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمغاغة شمال المنيا.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى، يفيد ورود معلومات تفيد ضبط "عبد الرحمن .ش" ،41 سنة، عاطل من إحدى قرى مغاغة، وله كارت معلومات بدائرة بنى مزار تحت رقم 104 /9 السابق ضبطه والحكم عليه فى قضيتين.

وذلك لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية داخل مسكنه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمسكنه وبحوزته بندقية خرطوش متعددة الطلقات و2 فرد رصاص محلى الصنع، وفرد خرطوش، بالإضافة إلى 23 طلقة نارية وخزينة بندقية آلية.

كما تم العثور على أدوات التصنيع عبارة عن "شنيور، 6 مفك حديدى، مفتاح إنجليزى،3 مبرد حديدى، 4 زرادية، كتلة ترباس لسلاح نارى، 2 ماسورة حديدية لسلاح نارى محلى الصنع و10 أسطوانات جلخ معادن مختلفة الأحجام، وعلبة بلاستيكية بداخلها كمية من المسامير الخاصة بالأسلحة، وبمواجهة المتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، أقر بإدارة الورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها.

وتم تحرير عن الواقعة المحضر رقم 7649 لسنة 2015 إدارى مركز مغاغة.

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