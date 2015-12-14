النقض تحدد 11 يناير للحكم فى طعن 22 متهما باقتحام "نايل ستى" على سجنهم

حددت محكمة النقض جلسة 11 يناير المقبل، للحكم فى الطعون المقدمة من 22 متهمًا فى أحداث اقتحام أبراج نايل سيتى، لإلغاء أحكام السجن الصادرة ضدهم من محكمة جنايات جنوب القاهرة.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمًا ضد المتهمين بتاريخ 29 يناير 2014، عاقبت من خلاله اثنين بالسجن المؤبد، و10 سنوات لـ7 متهمين، وحبس 22 متهمًا 7 سنوات، وبراءة 22 آخرين، لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتى وفرض إتاوات على إداراتها.

ووجّهت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتى، لإتلاف المال العام والخاص والتجمهر وإثارة الشغب والحرق العمدى والشروع فى السرقة بالإكراه.

وأسفرت الأحداث التى وقعت فى شهر أغسطس عام 2012، عن مصرع مسجل خطر وإصابة 4 من أمن الفندق و3 آخرين من قوات الشرطة وإتلاف 15 سيارة.