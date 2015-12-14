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تنفيذ الأحكام تضبط هاربين من أحكام قضائية بالإسكندرية

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تنفيذ الأحكام تضبط هاربين من أحكام قضائية بالإسكندرية تنفيذ الأحكام تضبط هاربين من أحكام قضائية بالإسكندرية
تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة ثان المنتزه، من ضبط كل من، "محمد س م - 42 عامل مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى "46" حكما فى قضايا سرقة تيار كهربائى، بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 4 سنوات، و"عبد الرحمن .م" - 20 سنة طالب مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى القضية جنايات القسم "استعراض قوة" غيابياً بالسجن لمدة 5 سنوات، و"محمود . م" - 31 سنة موظف مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى القضية جنايات القسم "مخدرات" غيابياً بالسجن لمدة 6 سنوات والقضية جنايات قسم شرطة اللبان "مخدرات" غيابياً بالسجن لمدة 3 سنوات.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة كرموز من ضبط كل من، "نادية . ف "- 48 سنة ربة منزل مقيمة دائرة القسم محكوم عليها فى القضية جنايات قسم شرطة مينا البصل "سرقة بالإكراه" غيابياً بالسجن لمدة 15 سنة، و"السيد . ع" 50 سنة عاطل مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى القضية جنايات القسم "مخدرات" غيابياً بالسجن لمدة 3 سنوات، وجارى التنفيذ عليهم.
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