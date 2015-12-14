تنفيذ الأحكام تضبط هاربين من أحكام قضائية بالإسكندرية

تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة ثان المنتزه، من ضبط كل من، "محمد س م - 42 عامل مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى "46" حكما فى قضايا سرقة تيار كهربائى، بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 4 سنوات، و"عبد الرحمن .م" - 20 سنة طالب مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى القضية جنايات القسم "استعراض قوة" غيابياً بالسجن لمدة 5 سنوات، و"محمود . م" - 31 سنة موظف مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى القضية جنايات القسم "مخدرات" غيابياً بالسجن لمدة 6 سنوات والقضية جنايات قسم شرطة اللبان "مخدرات" غيابياً بالسجن لمدة 3 سنوات.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة كرموز من ضبط كل من، "نادية . ف "- 48 سنة ربة منزل مقيمة دائرة القسم محكوم عليها فى القضية جنايات قسم شرطة مينا البصل "سرقة بالإكراه" غيابياً بالسجن لمدة 15 سنة، و"السيد . ع" 50 سنة عاطل مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى القضية جنايات القسم "مخدرات" غيابياً بالسجن لمدة 3 سنوات، وجارى التنفيذ عليهم.

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