أخبار عاجلة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول" -
سعودية "قبّلت" شابًا.. هكذا تصرف والدها -
النيابة الإدارية تأمر بإحالة معلم ومدير مدرسة لعدم التزامهم بأحكام قانون الخدمة المدنية -
بالصور.. بعثة يد الأهلي تصل المغرب -
مصدر يكشف مفاجأة عن دور «الغندور والشناوي» بلجنة الحكام -
هل طلب كوبر استقدام طبيب نفسي للمنتخب؟.. مدرب الفراعنة يوضح -
الأخبار - شكري فى الخرطوم اليوم فى زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية -
غدًا.. طرح 9 شواطئ بالإسكندرية في مزاد علني "بحق الانتفاع" -
بالصور.. 415 مواطنًا في سوهاج يفوزون بقرعة الحج -
وزير البترول يفتتح تطوير طريق النهضة بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مصرع 17 شخصا وإصابة 30 آخرين فى صراعات قبلية بجنوب دارفور

Google+ Print
مصرع 17 شخصا وإصابة 30 آخرين فى صراعات قبلية بجنوب دارفور مصرع 17 شخصا وإصابة 30 آخرين فى صراعات قبلية بجنوب دارفور

لقى 17 شخصا مصرعهم، وأصيب نحو 30 أخرين، فى اشتباكات ومواجهات قبلية وقعت بين قبيلتى "الرزيقات" و"المسيرية"، بولاية جنوب دارفور- غرب السودان، ودفعت القوات السودانية بتعزيزات عسكرية إضافية لمنطقة الصراع القبلى للحد من احتمالات امتداد الاشتباكات إلى مناطق أخرى بالولاية.

وقال مصدر أمنى سودانى- لصحيفة "سودان تربيون" الصادرة الاثنين بالخرطوم- أن الأجهزة الأمنية دفعت بتعزيزات عسكرية إلى محلية (بليل) بجنوب دارفور، تمهيدا لنشرها بالمنطقة للحيلولة دون تجدد الاشتباكات مرة أخرى خاصة بعد حشود لمقاتلى الطرفين بالمنطقة تأهبا لمعركة محتملة.

وبدوره، أوضح رئيس هيئة شورى إحدى القبائل الدارفورية عثمان محمد على، أن التعديات المتكررة للرعاة على مزارع المواطنين وراء الحرب القبلية بين الطرفين، مشيرا إلى أن الرعاة تسببوا فى إتلاف متعمد لمحاصيل المواطنين مما أوقع خسائر فادحة، وهو ما أثار حفيظة المزارعين، ودعا إلى توقف الاعتداءات المستمرة على مزارع المواطنين حتى يتمكنوا من حصاد مزروعاتهم كاملة.

وطالب عثمان، حكومة الولاية بضرورة نشر قوات عسكرية على جناح السرعة لمنع وقوع أحداث قبلية بالمنطقة، بالإضافة للإسراع فى احتواء الأزمة الأمنية بين الطرفين قبل أن تستفحل وتؤدى إلى فتح باب الصراعات القبلية من جديد.

ووقعت عدة اشتباكات سابقة بين قبيلتى "الرزيقات" و"المسيرية" أودت بحياة عشرات القتلى والجرحى فى ولايتى شرق وجنوب دارفور، خلال الثلاث سنوات الماضية، ولم يتمكن الطرفان من الوصول إلى صلح ينهى الأزمة حتى الأن.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365