قصف إسرائيلى على موقعين لحماس فى غزة بعد إطلاق صاروخ فلسطينى

>أغار الطيران الإسرائيلى ليل الأحد الإثنين على "موقعين عسكريين" لحركة حماس فى قطاع غزة بعد سقوط صاروخ فلسطينى فى إسرائيل، على ما أعلن الجيش الإسرائيلى الإثنين.

وأفاد الجيش ومصادر فلسطينية أن الصاروخ الفلسطينى والغارة الإسرائيلية لم يسفرا عن إصابات.

وأكد الجيش "مساء أمس إطلاق صاروخ من قطاع غزة إلى جنوب إسرائيل" مضيفا "لم تسجل أى إصابة".

وأضاف "ردا على هذا الهجوم استهدفت طائرات سلاح الجو الإسرائيلى موقعين عسكريين لحماس فى شمال قطاع غزة ووسطه".

وأشار البيان إلى أن هذا الصاروخ هو الحادى والعشرين الذى يطلق منذ مطلع العام الجارى من القطاع الخاضع لسلطة حماس.

وتابع البيان أن "قوات الدفاع الإسرائيلية تحمل حماس مسؤولية جميع الهجمات التى تنطلق من قطاع غزة".

وأفادت مصادر فلسطينية فى غزة أن الغارات الإسرائيلية أصابت معسكر تدريب لكتائب عز الدين القسام، الذراع المسلحة لحركة حماس، ومعسكرا لبحريتها، من دون وقوع اى إصابات.

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