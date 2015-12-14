السعودية تستضيف رحلة المشاعر المقدسة لشباب الدول العربية

أكدت المملكة العربية السعودية استعداداتها لاستضافة فعاليات ونشاطات رحلة المشاعر المقدسة لشباب الدول العربية بمشاركة 150 شابا يمثلون 22 دولة عربية، بناء على قرار مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

وصرح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية وعميد السلك الدبلوماسى العربى أحمد بن عبدالعزيز قطان، أن الهدف من هذه الرحلة التى تنظمها الرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام الثالث على التوالى بالتعاون مع جامعة الدول العربية هو إتاحة الفرصة لشباب الدول العربية بزيارة المشاعر المقدسة وأداء مناسك العمرة، إضافة إلى حضور فعاليات ولقاءات تساهم فى اتساع مدارك الشباب من خلال تبادل التجارب والاحتكاك بين الشباب العربى، وورش عمل تناقش مستقبل البرامج الشبابية فى الوطن العربى.

وأوضح السفير أن برنامج الزيارة الذى يشتمل على العديد من الفعاليات والزيارات سيبدأ فى مكة المكرمة بأداء مناسك العمرة، وزيارة معرض عمارة الحرمين الشريفين، ومصنع كسوة الكعبة المشرفة، ومشروع الملك عبد الله لتعبئة مياه زمزم ومتحف مكة المكرمة، وزيارة مشروع التعريف بالسيرة النبوية، وزيارة مؤسسة مطوفى حجاج الدول العربية، بالإضافة إلى جولة للمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) وغار حراء، وجبل ثور.

أما فعاليات زيارة المدينة المنورة، فتشتمل على زيارة للمسجد النبوى الشريف ومعرض المسجد النبوى الشريف ولقاء شبابى، وزيارة مفتوحة لمقبرة البقيع، ومسجد قباء، ومتحف مدينة المعرفة، وزيارة معروض الرسول محمد صلى الله علية وسلم، وزيارة معرض أسماء الله الحسنى، وزيارة عددً من المعالم الإسلامية، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

وينتهى البرنامج بزيارة لمحافظة جدة للتعرف على أهم معالمها، الحضارية والتنموية، وحضور الحفل الختامى للرحلة الذى ستشارك فيه جميع الوفود الشبابية.

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