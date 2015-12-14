العثور على مقبرة أثرية بمنزل مزارع والأمن يضبط المنقّبين بالإسكندرية

ألقت مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء أحمد عبد الجليل حجازى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، القبض تشكيل عصابى قام بالتنقيب عن الآثار وعثر على مقبرة أثرية ترجع للعصر الرومانى.

وقد وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائى تفيد قيام "أحمد. ا"- 30 سنة فنى ديكور، مقيم دائرة قسم أول المنتزه وآخرين بالحفر والتنقيب عن الآثار والاتجار بها وعثورهم على مقبرة أثرية بمنزل أحد المزارعين بمنطقة الكيلو 57 طريق إسكندرية / مطروح الساحلى دائرة قسم شرطة برج العرب.

تم تشكيل فريق بحث ضم ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الأمن الوطنى ومفتشى الأمن العام وضباط الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار وضباط الإدارة العامة للمساعدات الفنية بمنطقة غرب الدلتا.

وأكدت التحريات صحة المعلومات وقيام المذكور بالاشتراك مع كل من "محمد. ك"، 51 سنة مزارع مقيم الكيلو 57 طريق إسكندرية /مطروح دائرة قسم شرطة برج العرب، وشقيقه "عيسى. ك" 51 سنة مزارع مقيم بذات العنوان، و"حسين. ع" – 53 سنة حاصل على ليسانس الحقوق مقيم دائرة قسم شرطة أول الرمل، وزوجته "منيرة . ف " - 52 سنة موظفة بإدارة شرق التعليمية مقيمة بذات العنوان، و"محمود. ص" 63 سنة محاسب مقيم دمنهور – محافظة البحيرة، و"إبراهيم. ع" 52 سنة صاحب شركة للاستثمار العقارى مقيم دائرة قسم شرطة أول الرمل، بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل الأول والثانى وقيام الثالث والرابعة بتمويل عمليات الحفر والتنقيب وتحصلهم على العديد من القطع الأثرية قام المتحرى عنه بإخفائها تمهيداً لبيعها وتهريبها خارج البلاد.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه وبصحبته الخامس والسادس "وسطاء" أثناء تواجدهم بأحد الكافيتريات بشارع 45 دائرة قسم شرطة أول المنتزه وقيامهم بالإتفاق على بيع بعض القطع الأثرية.

كما تم ضبط الأول والثانى بمسكنهما الكائن بمنطقة الكيلو 57 طريق إسكندرية / مطروح دائرة قسم شرطة برج العرب وتبين وجود حفرة بمساحة متر مربع بعمق حوالى 8 أمتار بداخلها سرداب أثرى يرجع للعصر الرومانى.

تم التحفظ على أدوات الحفر "10 هيلتى – أحبال – سلالم خشبية – شبكة إنارة كاملة"، وبمواجهتهم اعترفوا، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.