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تحرير 136 محضر وإزالة مرافق بمركز أبوتيج بأسيوط في يوم واحد

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تحرير 136 محضر وإزالة مرافق بمركز أبوتيج بأسيوط في يوم واحد تحرير 136 محضر وإزالة مرافق بمركز أبوتيج بأسيوط في يوم واحد
قال العقيد طارق حسين رئيس قسم المرافق بأسيوط أن حملات المرافق،وإزالة الإشغالات من الميادين والمناطق الرئيسية بمحافظة أسيوط مستمرة،وذلك لتسيير حركة المارة والسيارات مشيراً إلى تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بتكثيف الحملات اليومية وإزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة وتذليل كافة العقبات التي تعوق حركة المرور.

وأضاف حسين أنه تم تحرير 136 محضر وقرار إزالة مرافق بمركز أبوتيج بأسيوط خلال تنفيذ حملة اليوم الواحد بالاشتراك مع إدارة مباحث وإدارة قوات الأمن والمرور ومسئولي الإشغالات بالمركز مشيراً إلى تنفيذ الإشغالات بشوارع (الفرغل ، المحطة ، مجلس مدينة أبوتيج ، النزلة ، مركز الشرطة ، الحديقة).

وأوضح رئيس قسم شرطة المرافق بأسيوط أنه تم تحرير 13محضر إشغال طريق ومحلات عامة ، وتنفيذ 93حالة إزالة إدارية من فرش خضار وحاجز حديدي وأسمنتي وتند وقماش وصاج وعربات خشب وكارو وفاترين فضلاً عن 30من المضبوطات المختلفة (موازين كفة وكهرباء ، وكراسي ، وحوامل حديد ، وترابيزات) مضيفاً أنه تم التحفظ على المضبوطات لحين تسديد الغرامة على هذه المخالفات.

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مصر 365

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