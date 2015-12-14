وصول 607 أطنان مهمات و طرود لميناء الأدبية بالسويس

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء الأدبية يستعد اليوم لاستقبال السفينة جريتش وعلى متنها 607 أطنان مهمات وطرود قادمة من السعودية

تغادر ميناء السخنة اليوم السفينة إم إس سى تسمانيا وعلى متنها 116 حاوية 20 قدما و44 حاوية 40 قدما بوزن 3922 طنا متجهة إلى السعودية .

يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة مسرة وعلى متنها 910 ركاب و73 سيارة و17 شاحنة، والسفينة نما إكسبريس وعلى متنها 60 شاحنة و10ركاب، والسفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 90 شاحنة و11 راكبا، والسفينة الحرية 2 وعلى متنها 84 شاحنة والسفينة النوى إكسبريس وعلى متنها 67 شاحنة.

يشهد ميناء نويبع اليوم استقبال العبارة آيلة وعلى متنها 290 راكبا و25 سيارة تصدير والعبارة برنسيسة وعلى متنها 50 راكبا، والسفينة بريدج وعلى متنها 38 برادا و9 تريلات .

على جانب آخر شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة برنسيسة وعلى متنها 401 راكب منهم 45 معتمرا و1 باص عمرة و 8 سيارات و2 باص جيت والسفينة بريدج وعلى متنها 35 برادا و12 تريلا، كما تغادر العبارة برنسيسة وعلى متنها 42 راكبا والعبارة آيلة وعلى متنها 562 راكبا منهم 71 معتمرا و 2 باص عمرة و7 تريلات و1براد و 8 سيارات و5 باصات جيت و4 طرود بضاعة، والسفينة بريدج وعلى متنها 27 برادا و15 تريلا و160 طرد سمك .