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بالصور.. أحياء الاسكندرية تواصل أعمال رفع كفاءة شبكة الصرف الصحى

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بالصور.. أحياء الاسكندرية تواصل أعمال رفع كفاءة شبكة الصرف الصحى بالصور.. أحياء الاسكندرية تواصل أعمال رفع كفاءة شبكة الصرف الصحى
تواصل أحياء الإسكندرية، تنفيذ أعمال الخطة العاجلة لرفع كفاءة الصرف الصحى بالإسكندرية.

وتفقد اللواء عادل سلامه رئيس حى المنتزة ثان ومعاونه للمرافق عادل البكرى، سير العمل بالبدالة والمصب مجمع الشنايش، بجوار فندق الوردة بالعصافرة طريق الكورنيش.

وتم تركيب عدد 52 ماسورة قطر 12-10 بوصه فى اتجاه شارع 45واتجاه المندره بحرى.

كما تم القيام بأعمال رفع مخلفات الحفر و الرتش بمسار العمل المنتهى أولاً بأول باستخدام السياره واللودر، وعدد2 حفار من الشركه المنفذة للأعمال و هى شركة المقاولون العرب.

كما تم رفع مخلفات الحفر والرتش بمسار العمل بالبدالة بجوار نفق المندرة، وذلك باستخدام معدات الحى وفريق تجريف الاتربه اليدويه للحى بالإضافة إلى القيام بأعمال تسليك وتطهير بمطابق شارع الكورنيش في اتجاه شيراتون المنتزه.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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