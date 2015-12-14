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تكثيف البحث عن براميل رائحة الغاز بعد سرقتها من "مصر للبترول" بالغربية

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تكثيف البحث عن براميل رائحة الغاز بعد سرقتها من "مصر للبترول" بالغربية تكثيف البحث عن براميل رائحة الغاز بعد سرقتها من "مصر للبترول" بالغربية
تجرى قوات الإنفاذ النهرى وشرطة المسطحات المائية بمحافظة الغربية عمليات البحث عن الصناديق الخاصة بشركة لتكرير البترول، والتى تستخدم فى تزويد الغاز بالرائحة، بعد أن استولى عليها أحد العاملين بالشركة لاستخدامها فى أغراض شخصية، وانبعثت منها الرائحة، وتخلص منها فى أحد المصارف بجوار مدينة طنطا.
>كان اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، قد أكد فى تصريحات سابقة ضبط الأجهزة الأمنية أحد العاملين بشركة مصر لتكرير البترول، ويدعى "محمد.ف" استولى على 5 براميل فارغة، والتى تستخدمها الشركة فى تزويد الغاز بالرائحة، بهدف استخدامها فى أغراض شخصية، وبعد أن خرج بها من المصنع، فتح أحدها، وفوجئ بالرائحة من المادة المتبقية فى البرميل فخاف وتخلص من جميع البراميل فى أحد المصارف الصحية بجوار مدينة طنطا.

وأوضح مدير الأمن أنه تم تحديد مصدر تسريب رائحة الغاز التى انتشرت فى شوارع مدينة طنطا منذ مساء أمس حتى صباح اليوم الاثنين، وتم ضبط الجانى.

وقال مدير الأمن فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": إن مديرية أمن الغربية رفعت الطوارئ منذ اللحظة الأولى، حتى تاريخه، ولم ينم أحد من الضباط حتى تم التوصل للسبب الحقيقى منذ قليل، وتبين أن أحد العاملين بشركة مصر لتكرير البترول، استولى على 5 براميل فارغة، والتى تستخدمها الشركة فى تزويد الغاز بالرائحة، بهدف استخدامها فى أغراض شخصية، وبعد أن خرج بها من المصنع، فتح أحدها، وفوجئ بالرائحة من المادة المتبقية فى البرميل فخاف وتخلص من جميع البراميل فى أحد المصارف الصحية بجوار مدينة طنطا.

وقال اللواء عبد الفتاح إن الغاز ليس له رائحة، ولكن يتم إضافة مادة لتظهره حين التسريب، ويتم دفن البراميل الخاصة بالمادة فى مدافن صحية عقب استخدامها، لكن أحد العمال طمع فى 5 براميل بهدف الاستخدام الشخصى، ومن هنا كان تسريب رائحة الغاز، وبعد ضبطه اعترف تفصيليا.

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مصر 365

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