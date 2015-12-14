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بالفيديو والصور.. إنشاءات "الإسماعيلية الجديدة" بعد إنهاء الجيش 72%من المدينة

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بالفيديو والصور.. إنشاءات "الإسماعيلية الجديدة" بعد إنهاء الجيش 72%من المدينة بالفيديو والصور.. إنشاءات "الإسماعيلية الجديدة" بعد إنهاء الجيش 72%من المدينة
تعرض "اليوم السابع"، لأعمال الإنشاءات فى مدينة الإسماعيلية الجديدة، التى تنفذها القوات المسلحة بالتعاون مع الشركات المدنية شرق قناة السويس الجديدة، على مساحة 2828 فدان.

وقد تم مراعاة أن تسمح المدينة بالتوسعات المستقبلية، مقسمة إلى 5 أحياء سكنية، وتحتوى على 3310 عمارة و1220 فيلا، ليصل إجمالى عدد الوحدات بها إلى 57 ألف وحدة سكنية، مخطط أن تستوعب 314 ألف نسمة، وقد تم مراعاة التدرج فى الارتفاعات لتحقيق أفضل " فيو"، بالإضافة إلى أنها تضم أنواعاً مختلفة من أنماط الإسكان، مثل الإسكان الاجتماعى، والاقتصادى والمتميز إلى جانب منطقة الفيلات.

ويعرض الفيديو جهود الجيش والشركات المدنية فى إنهاء المدينة العملاقة، المنتظر الانتهاء من الأسبقية الأولى بها خلال احتفالات 25 إبريل المقبل، وقد تم فعليا إنهاء 72 % من الأعمال ومتبقى أعمال التشطيبات النهائية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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