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الانتهاء من إعداد التقرير الأولى لحادث الطائرة الروسية

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الانتهاء من إعداد التقرير الأولى لحادث الطائرة الروسية الانتهاء من إعداد التقرير الأولى لحادث الطائرة الروسية
صرح الطيار أيمن المقدم رئيس لجنة التحقيق بحادث طائرة شركة متروجيت الروسية أنه إستمراراً للعمل فى إطار الملحق رقم "13" من إتفاقية منظمة الطيران المدنى الدولى الإيكاو فقد أنتهت لجنة التحقيق مساء أمس الأحد من إعداد التقرير الأولي لحادث الطائرة وتم وإرساله الى الممثلين المعتمدين للدول التى لها الحق فى الاشتراك فى التحقيق وكذلك منظمة الطيران المدنى الدولى "الإيكاو".

وأضاف المقدم أن هذا التقرير يتضمن 19 بنداً ثابتاً متعارف عليها في تحقيق الحوادث يتضمن المعلومات الأولية المتاحة أمام لجنة التحقيق حتى تاريخ صدوره والذى يحتوى على معلومات يتم تدقيقها بشكل أكثر تفصيلاً من خلال مراحل التحقيق القادمة .

وأشار المقدم أن التقرير المبدئي أقر أن البحث عن أجزاء الحطام إمتد إلى أكثر من ستة عشر كيلو متر من موقع الحطام الرئيسى، وأكد أن أعضاء فريق عمل الطب الشرعي بلجنة التحقيق تلقت التقارير الخاصة بالكشف على الجثامين من الاطباء الشرعيين واللجنة فى إنتظار تقارير مضاهاة الجثامين من الجانب الروسى لتحديد حالة الضحايا بعد معرفة تحاليل البصمة الوراثية DNA لذويهم.


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