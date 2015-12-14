آخر موعد لتعديل رغبات "الإسكان الاجتماعى" من السلام لمدينة بدر31 ديسمبر

أعلن المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، أن 31 ديسمبر الجارى آخر موعد لحاجزى وحدات الإسكان الاجتماعى بالسلام، لتعديل رغباتهم إلى مدينة بدر، مشيراً إلى أن جهاز مدينة بدر قام بإعداد استراحة فى موقع الوحدات السكنية، وتم توفير نموذج تعديل الرغبات الذى سيملأه الحاجزون، كما تم توفير أتوبيسات لنقل الراغبين فى تعديل الرغبات من مقر جهاز المدينة إلى موقع الوحدات السكنية.

وأشار المهندس صلاح حسن، فى تصريحات له اليوم، إلى أنه فور الانتهاء من غلق باب تعديل الرغبات ستخصص الوحدات للحاجزين، خاصة أنهم تنطبق عليهم الشروط، مؤكداً أن الوحدات السكنية التى سيستلمونها فى مدينة بدر متميزة، حيث تم تنفيذ مجتمع سكنى حضارى متكامل الخدمات بالمدينة لمشروع الإسكان الاجتماعى.

تجدر الإشارة إلى أن الموافقة على تعديل الرغبات للحاجزين من مدينة السلام إلى مدينة بدر، تأتى تنفيذاً لقرار وزير الإسكان، بالتيسير على الحاجزينبمدينة السلام بمشروع الإسكان الاجتماعى، والمنطبق عليهم الشروط، ولم يقوموا بسحب مقدم الحجز، ولم يتم التخصيص لهم لعدم توافر وحدات بمدينةالسلام، حيث يمكنهم التقدم بتعديل رغباتهم إلى الحجز فى مدينة بدر التابعة لمحافظة القاهرة، وذلك لأن مدينتى بدر والسلام تتبعان نفس المحافظة، وهىمحافظة القاهرة، واعتبار ذلك قاعدة عامة يمكن تطبيقها فى كافة المحافظات فى حالة توافر وحدات بأماكن أخرى فى نفس المحافظة.

>