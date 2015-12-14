أول صور لنشر 400 حاجز لتأمين محيط السفارات والقنصليات بالجيزة

حصل "اليوم السابع" على أول صور توضح نشر الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور لحواجز وسدادات مرورية بمحيط القنصليات والسفارات واستراحات السفراء المتواجدة بالمحافظة بناء على تعليمات اللواء طارق نصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، بهدف منع سيارات الانتظار الخاطئ من التواجد بالمكان وإيجاد حرم أمان بمحيط تلك المنشآت، لمنع تواجد السيارات بها و الحد من العمليات الإرهابية.

من جانبه أكد مصدر أمنى، أن هناك خطة أمنية تسير عليها المديرية بهدف تأمين السفارات الأجنبية بالمحافظة، وكثفت قوات الأمن من وجودها أمام مقار السفارات الأجنبية والأماكن السياحية بالمحافظة ومنها منطقة الأهرامات، وتم تمشيط الأماكن الجبلية القريبة من المزارات السياحية فى الهرم.

وأضاف المصدر، أن قوات الأمن منتشرة بشكل مكثف فى محيط جميع السفارات، وتم وضع 400 سداداة مرورية بمحيط السفارات والقنصليات لإيجاد حرم أمان لمنع تواجد أى مركبات بمحيط المنشآت لمنع أى أحداث إرهابية، كما تم تكليف خبراء المفرقعات بعمليات تمشيط المنطقة باستخدام الكلاب البوليسية والأجهزة الكشفية للكشف عن أى أجسام غريبة.



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