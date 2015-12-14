راموس: على بيكيه أن يظهر كامل الاحترام لزملاؤه

انتقد سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد تصريحات جيرار بيكيه لاعب برشلونة التي قلل فيها من شأن زميله السابق في منتخب إسبانيا ألفارو أربيلوا ظهير الميرنجي.

ولا يتوقف بيكيه عن الحديث دائما عن كرهه لريال مدريد وكان أخر ما قام به هو السخرية من النادي الملكي بعد استبعاده من كأس ملك إسبانيا لإشراكه لاعب موقوف هو دينيس شيريشيف.

ورد أربيلوا على هذه السخرية بأن بيكيه مهووس بريال مدريد ليرد الأخير بأن ظهير الميرنجي ليس صديقا له وإنما شخص ما يعرفه.

وأعرب راموس عن ضيقه من تصريحات بيكيه المستمرة قائلا:"أسأله أن يتحلى بأكبر قدر من الاحترام تجاه زملاؤه في هذه المهنة وفي المنتخب الوطني".

وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة سبورت الكاتالونية "قلة الاحترام هي العدو الأول للمناخ الجيد بين اللاعبين. علينا أن نسير على خطى كارلس بويول وشابي هيرنانديز وراؤول جونزاليس وإيكر كاسياس".

وأردف "أنا معجب ببيكيه فهو زميلي في المنتخب. تضخيم الأمر سيكون خطئا كبيرا".