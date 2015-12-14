أخبار عاجلة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول" -
سعودية "قبّلت" شابًا.. هكذا تصرف والدها -
النيابة الإدارية تأمر بإحالة معلم ومدير مدرسة لعدم التزامهم بأحكام قانون الخدمة المدنية -
بالصور.. بعثة يد الأهلي تصل المغرب -
مصدر يكشف مفاجأة عن دور «الغندور والشناوي» بلجنة الحكام -
هل طلب كوبر استقدام طبيب نفسي للمنتخب؟.. مدرب الفراعنة يوضح -
الأخبار - شكري فى الخرطوم اليوم فى زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية -
غدًا.. طرح 9 شواطئ بالإسكندرية في مزاد علني "بحق الانتفاع" -
بالصور.. 415 مواطنًا في سوهاج يفوزون بقرعة الحج -
وزير البترول يفتتح تطوير طريق النهضة بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

راموس: على بيكيه أن يظهر كامل الاحترام لزملاؤه

Google+ Print
راموس: على بيكيه أن يظهر كامل الاحترام لزملاؤه راموس: على بيكيه أن يظهر كامل الاحترام لزملاؤه

انتقد سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد تصريحات جيرار بيكيه لاعب برشلونة التي قلل فيها من شأن زميله السابق في منتخب إسبانيا ألفارو أربيلوا ظهير الميرنجي.

ولا يتوقف بيكيه عن الحديث دائما عن كرهه لريال مدريد وكان أخر ما قام به هو السخرية من النادي الملكي بعد استبعاده من كأس ملك إسبانيا لإشراكه لاعب موقوف هو دينيس شيريشيف.

ورد أربيلوا على هذه السخرية بأن بيكيه مهووس بريال مدريد ليرد الأخير بأن ظهير الميرنجي ليس صديقا له وإنما شخص ما يعرفه.

وأعرب راموس عن ضيقه من تصريحات بيكيه المستمرة قائلا:"أسأله أن يتحلى بأكبر قدر من الاحترام تجاه زملاؤه في هذه المهنة وفي الوطني".

وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة سبورت الكاتالونية "قلة الاحترام هي العدو الأول للمناخ الجيد بين اللاعبين. علينا أن نسير على خطى كارلس بويول وشابي هيرنانديز وراؤول جونزاليس وإيكر كاسياس".

وأردف "أنا معجب ببيكيه فهو زميلي في المنتخب. تضخيم الأمر سيكون خطئا كبيرا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه