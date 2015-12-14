الشبورة تتسبب فى انقطاع المياه والكهرباء عن مراكز الوادى الجديد

تسببت انتشار كميات كبيرة من الشبورة التى غطت سماء مراكز محافظة الوادى الجديد فى تعطل الكابلات الرئيسية الموصلة للتيار الكهربائى والمغذية للكتل السكنية للمحافظة، مما تسبب فى انقطاع الكهرباء قبل قليل، والذى بدوره أدى إلى توقف محطات المياه التى تعمل بالكهرباء، ما أصاب الحياة بشلل تام.

وأكد المهندس خضر إبراهيم، مدير عام قطاع الكهرباء بالمحافظة، أن الأحوال الجوية السيئة هى التى تسببت فى انقطاع الكهرباء، حيث اضطرت الفرق الهندسية لفصل التيار الكهربائى، لحين إصلاح هذا العطل نتيجة تكثف مياة الشبورة على الكابلات الرئيسية وقطعها على التيار الكهربائى، مؤكدا أنه سيتم إعادة التيار الكهربائى فى أسرع وقت فور الانتهاء من أعمال الصيانة للكابلات الرئيسية.