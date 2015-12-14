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مصطفى بكرى يؤكد: لن أترشح لأى منصب داخل البرلمان

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مصطفى بكرى يؤكد: لن أترشح لأى منصب داخل البرلمان مصطفى بكرى يؤكد: لن أترشح لأى منصب داخل البرلمان
أكد النائب مصطفى بكرى، أنه لن يترشح لأى منصب داخل البرلمان، مشيرا إلى أنه سيبقى عضوا عاديا فى البرلمان، يمارس مهامه فى إطار ائتلاف تحالف دعم الدولة المصرية.

وأوضح بكرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه طالب خلال اجتماعه أمس، مع نواب جنوب الصعيد ممن كانوا ينتمون لقائمة حب من المستقلين والأحزاب، بحضور اللواء سعد الجمال والدكتور على عبد العال، والنائب علاء عبد المنعم، والنائب محمد على يوسف، كافة الزملاء النواب بوقف الصراع الشديد على المقاعد القيادية داخل البرلمان، وأن تكون المنافسة شريفة، حتى يظهر البرلمان بصورة لائقة، لافتا إلى أن الوطن يمر بمرحلة خطيرة، ويجب أن نكون صف واحد يظهر البرلمان بالصورة التى يتوجب أن يكون عليها أمام رأى العالم.


>- مصطفى بكرى: التشريعات الإعلامية والصحفية فى الجلسات الأولى للبرلمان

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