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وزير التموين: 10 منافذ للمجمعات الاستهلاكية وعشر سيارات متنقلة بـ 6 أكتوبر

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وزير التموين: 10 منافذ للمجمعات الاستهلاكية وعشر سيارات متنقلة بـ 6 أكتوبر وزير التموين: 10 منافذ للمجمعات الاستهلاكية وعشر سيارات متنقلة بـ 6 أكتوبر
اتفق الدكتور خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية مع جمعية مستثمرى 6 أكتوبر والنقابة العامة للمستثمرين الصناعيين على إقامة 10 منافذ للمجمعات الاستهلاكية تابعة لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، والإمداد بـ 10 سيارات متنقلة محملة بالسلع الغذائية فى مدينة 6 أكتوبر، بعد قيام الجمعية بتخصيص المنافذ الثابتة والمتحركة وذلك لتوفير كل السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية مع محمد جنيدى رئيس جمعية 6 أكتوبر والنقابة العامة للمستثمرين الصناعيين وأعضاء من الجمعية والنقابة وشهده اللواء محمود العشيرى رئيس الإدارة العامة لمباحث التموين وأحلام رشدى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وأمين سليم وكيل أول وزارة التموين والدكتور محمد بدر نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية والدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية وحمدى علام رئيس الرقابة والتوزيع ورشا حمدى ودينا حامد ووائل عباس معاونى ومجدى رشدى رئيس الاتصال السياسى بالوزارة.

وفى بداية اللقاء رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر وأعضاء الجمعية بنجاح وزارة التموين فى توفير الخبز والسلع التموينية للمواطنين والقضاء على مشكلة الطوابير وتوصيل الدعم لمستحقيه وطالبوا بضرورة التوسع فى فتح المزيد من المجمعات الاستهلاكية بالقرى والنجوع لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وإقامة منافذ لبيع السلع المعمرة بسعر المصنع بالتقسيط بالمحافظات وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والبنوك وتنظيم معارض متنقلة.

وأكد وزير التموين أن هناك خطة لإقامة المزيد من المجمعات الاستهلاكية بالمدن الجديدة مع الوزارات المختصة بالاضافة الى أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ مشروع جمعيتى وتقدم له حتى الان أكثر من 20 ألف شاب وفتاة ويتضمن إعطاء قروض سلعية للشباب تصل الى 100 ألف جنيه بهدف إقامة منافذ سلعية بالمراكز والقرى لبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين وتوفير فرص عمل للشباب بالاضافة الى تحديث قطاع التجارة الداخلية وأنه يبحث حاليا مبادرة مشروع للسيارات المتنقلة للسلع الغذائية بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى وصندوق تحيا مشيرا الى أنه يتم دراسة مشروع حل مشكلة الغارمات بأن تكون بطاقة التموين ضمان للمواطنين فى حالة شراء الاجهزة الكهربائية بالتقسيط لمنع تعرضهم للحبس عند تعثرهم فى سداد الاقساط

وتم الاتفاق فى نهاية اللقاء على تشكيل لجنة مشتركة لوضع الاليات لإقامة منافذ ثابتة وأسواق اليوم الواحد للأجهزة المعمرة بعد دراسة القدرات الانتاجية وأنواع السلع وربطها بمراكز صيانة الأجهزة.

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مصر 365

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