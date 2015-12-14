تواصل سقوط الأمطار بشمال سيناء وارتباك حركة السير بالعريش والشيخ زويد ورفح

تواصل اليوم الاثنين سقوط الأمطار على مناطق العريش والشيخ زويد ورفح ووسط سيناء وبئر العبد بشمال سيناء ما بين خفيفة ومتوسطة.

كما شهدت مناطق وسط سيناء موجة صقيع وسجلت درجات الحرارة -بحسب الأهالى- انخفاضا وصل إلى 3 درجات تحت الصفر.

وأدت الأمطار إلى ارتباك فى حركة السير بشوارع مدن العريش والشيخ زويد ورفح نتيجة تجمع المياه فى منخفظات الشوارع، وتقوم سيارات كسح تابعة لشركة المياه ومجلس المدينة بشفط المياه وفتح الشوارع.

وأكد مصدر بغرفة عمليات المحافظة عدم تلقى شكاوى واستمرار حالة الاستنفار بكافة القطاعات الخدمية تحسبا لأى طارئ.