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انتهاء مشروع الصرف الصحي بقرية القصر بالوادي الجديد بـ930 ألف جنيه

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انتهاء مشروع الصرف الصحي بقرية القصر بالوادي الجديد بـ930 ألف جنيه انتهاء مشروع الصرف الصحي بقرية القصر بالوادي الجديد بـ930 ألف جنيه

سيد محمود رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد

 

صرح بذلك سيد محمود رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد، بدأ مركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد، في استلام مشروع الصرف الصحي بتقسيمات الشباب بقرية القصر الإسلامية بعد الانتهاء من تنفيذه.

وقال إنه تم توصيل المرافق لتقسيمات الشباب بقرية القصر الإسلامية بالمركز بتكلفة 930 ألف جنيه تمهيدًا لتسليم الأراضي للمنتفعين لإقامة منازل ووحدات سكنية عليها.

أضاف أنه جاري حاليًا تنفيذ خط طرد بطول 14 كم لتوصيل صرف صحي بقرية القصر حتي جنوب قرية الموهوب لخدمة القريتين على ​أ​ن ينتهي المشروع بأكمله خلال 6 شهور من الآن.

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