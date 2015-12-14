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كل وانت مطمن.. أكلات ماتزودش الوزن مهما كلت منها

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كل وانت مطمن.. أكلات ماتزودش الوزن مهما كلت منها كل وانت مطمن.. أكلات ماتزودش الوزن مهما كلت منها
يعتقد البعض أن الكميات الكبيرة من بعض الأطعمة التى لا تحتوى على كم كبير من السعرات الحرارية، قد تزيد الوزن، ومن جانبها أيدت الدكتورة صفاء عمر أخصائية السمنة والنحافة هذا الرأى، ولكن عادت لتؤكد أن هناك بعض الأطعمة التى مهما تناول الشخص منها كميات كبيرة، لن يزيد وزنه أو يتأثر.

وتابعت أخصائية السمنة والنحافة حديثها، مؤكدة أن بعض الأطعمة بالإضافة لعدم زيادتها لوزن الإنسان، فهى تعمل مفعول السحر وتساعد أيضًا على زيادة عمليات حرق بالجسم، وذلك لغناها بالمعادن التى يحتاجها الجسم بالإضافة إلى الفيتامينات المتنوعة.


>وأوضحت الدكتورة صفاء خلال حديثها، أبرز وأهم تلك الأطعمة التى يمكن للإنسان تناولها دون الخوف على زيادة وزنه، أو الشعور بالإنزعاج، ومنها:

-الألبان ومنتجاتها ومشتقاتها، شريطة أن تكون خالية الدسم وبدون إضافة أى نوع من السكر سواء الجاف أو العادى، فهى لا تساعد على زيادة الوزن وبجانب ذلك تمد الجسم والعظام بكم هائل من الكالسيوم للبناء والنمو.

-الشوفان المفيد والذى يمكن إضافته إلى منتجات الألبان خالية الدسم كالزبادى خال الدسم أو اللبن، لتصبح وجبة مثالية لمن يريد تناول كميات كبيرة دون الخوف من زيادة وزنه.

-الخضراوات الورقية بأنواعها وبأى كمية يريد الإنسان تناولها، فهى تمد الجسم بالألياف وتسهل عملية الهضم وتمد الجسم بحمض الفوليك وغيرها من العناصر دون زيادة الوزن، ولذا فطبق كبير منها يشعرك بالشبع ولا يزيد وزنك، ومنها الجرجير والخس والسبانخ.

-بعض الخضراوات الصلبة المفيدة والتى لا تزيد الوزن مهما تناولت كميات منها، كالخيار والجزر والقرنبيط والبروكلى.

-البقوليات، تمد الجسم بكل ما يحتاجه ولا تزيد من وزنه فى الوقت ذاته، ومن أهمها (الفاصوليا والحمص والعدس والفول)

-إضافة التوابل (خاصة الفلفل الحار) إلى الطعام يقلل الوزن ويعمل على تنشيط حرق الدهون بالجسم.

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مصر 365

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