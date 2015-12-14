لو هاتعالجى بشرتك بالليزر.. اعرفى أهم الاحتياطات والمحاذير

علاج البشرة بأشعة الليزر، من التقنيات التى لاقت نجاحا وانتشارا فى السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من نجاح تلك التقنية فى علاج العديد من مشاكل البشرة، إلا أن هناك بعض المحاذير والاحتياطات الواجب علمها قبل اتباع تلك التقنية.

تلك المحاذير يقدمها لنا فى السطور التالية استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر الدكتور محمد لطفى الساعى وهى:

- أهم عضو فى الجسم يجب الحرص على عدم تعرضه للأشعة، هو العين ولابد من تغطيتهما خلال جلسة العلاج بالليزر. تجدر الإشارة إلى أن كل نوع من الليزر له نظارات مختلفة على حسب طول موجة الليزر.

- من أهم المضاعفات التى تحدث إذا لم يتم استخدام الجهاز بالطريقة الصحيحة هو التصبغات السمراء، وقد يحتاج المريض إلى عدة أسابيع أو أشهر حتى تزول، لذلك يجب اتخاذ بعض الاحتياطات الخاصة من قبل الطبيب قبل العلاج بالليزر وبعده، كالامتناع عن التعرض لأشعة الشمس.

- تحديد نمط الجلد ونوع الليزر المناسب له، من أهم الخطوات التى يجب ان ينتبه لها الطبيب المعالج، وهو ما يلعب دوراً أساسياً فى الإقلال من ظهور المضاعفات.

- للتخلص من الألم المحتمل لأشعة الليزر، يمكن وضع كريم مخدر على مكان إزالة الشعر نصف ساعة قبل الليزر.

- من أهم الاحتياطات أن لا يكون المريض قد تعرض لأشعة الشمس واسمرَّ جلده ( Tan ) لأن هذا اللون تحديدا له تأثير وتفاعل سلبى مع أشعة الليزر. كما يفضل استخدام كريمات عازلة للشمس قبل وبعد إزالة الشعر بالليزر للتقليل من حدوث المضاعفات.