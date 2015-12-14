طرق طبيعية للتخلص من قشرة الشعر فى الشتاء أهمها استخدام الخل

فى فصل الشتاء ومع برودة الطقس يعانى البعض من مشكلة نمو القشرة وانتشارها فى الشعر، وقد تنتشر القشرة على الفروة والأذنين وتزيد عن الحد حتى تتساقط على الكتفين والوسادات، الأمر الذى يتطلب تعاملاً سريعًا وسليمًا معها، للتخلص منها ومن مظهرها المحرج.

حسب توضيح الدكتور أيمن محمد أخصائى الجلدية والتناسلية، فإن قشرة الشعر قد تصيب البعض نتيجة الإهمال فى نظافة الشعر وغسيله بشكل دائم، أو نتيجة جفاف فروة الرأس، أو بعض المشكلات الجلدية، وهو ما يجعل ضرورة التخلص منها بشكل سليم أمر ضرورى للغاية.

وتابع أخصائى الجلدية حديثه ناصحًا بضرورة عدم إهمال غسيل الشعر لتكون مرة فى الأسبوع على أقل تقدير، مع الاهتمام بتجفيف الشعر جيدًا، كما أن الاهتمام بتقليل وضع المستحضرات غير الصحية كـ"الجل" وغيره يساعد على التخلص السريع من قشرة الشعر خلال فصل الشتاء، كما على من يعانى من المشكلة تهوية الشعر يوميًا إذا كان يلجأ لارتداء القبعات الصوفية لتدفئة الرأس.

وتابع الدكتور أيمن حديثه عن طرق التخلص من قشرة الشعر، ناصحا باستخدام خل الطعام على كمية بسيطة من المياه وخلطها ودعك الشعر بها جيدًا وفروة الرأس، ثم غسيل الشعر جيدًا بشامبو ضد القشرة وغسيله بالمياه جيدًا وتجفيفه، كذلك يمكن استخدام عصير الليمون كبديل للخل، أو استخدام خل التفاح كبديل أيضًا لخل الطعام وكلها بدائل تعطى نتائج جيدة للغاية إذا لجأ إليها الشخص مرتين شهريًا، مع ضرورة الاهتمام بنظافة الرأس ودهان زيوت جيدة ومفيدة لتنظيف وتغذية فروة الرأس جيدًا، كخليط زيت الخروع الطبيعي، أو زيت الزيتون البكر، مع الاهتمام بتهوية الشعر وتمشيطه جيدًا بشكل يومى.

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