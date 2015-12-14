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لاعب ريال مدريد: لا يجب أن نشير للمدرب بعد كل إخفاق

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لاعب ريال مدريد: لا يجب أن نشير للمدرب بعد كل إخفاق لاعب ريال مدريد: لا يجب أن نشير للمدرب بعد كل إخفاق

(إفي): انتقد الحارس الكوستاريكي لريال مدريد، كيلور نافاس، أداء الفريق بعد خسارته أمام فياريال بهدف نظيف على ملعب المادريجال في ختام مباريات الجولة الـ15 من الليجا الإسبانية، حيث أبرز الصعوبات التي يواجهونها عند التأخر في النتيجة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه يتوجب عليهم "مواجهة أخطائنا بشجاعة".

وقال نافاس في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء:"لم نحقق نتائج جيدة أمام الفرق الكبرى بالليجا. لقد لعبوا بكثافة عالية وبقوة بالغة وعندما استقبلت شباكنا هدف، كان على الفريق أن يهاجم بشكل أكبر ولكن ذلك لم يحدث. وفي الشوط الثاني رأينا ريال مدريد الذي كنا نود رؤيته هكذا ولكن الأمور لم تكن في صالحنا".

وبحث الحارس الكوستاريكي عن أسباب لعدم قدرة الفريق الملكي على تقليص الفارق مع برشلونة الذي فقد 4 نقاط في آخر جولتين. "الأمر معقد، لا يمكن تفسير الأمر. علينا أن ندرك أن لدينا حظوظ في نهاية المسابقة ومن ثم القتال على اللقب. علينا التحلي بهذه الروح ونواجه أخطائنا بشجاعة. هذا الفريق يجب أن يفوز بالألقاب".

وشدد في ختام تصريحاته مدافعا عن المدير الفني، رفاييل بينيتث "لدينا الأفكار والإمكانيات الفنية وكرة القدم الجيدة. الآن يجب علينا أن نكون حاضرين ونحارب كفريق. لا يجب أن نشير للمدرب عقب كل إخفاق".

وفشل ريال مدريد بهذه الطريقة في استغلال تعثر برشلونة أمس بتعادله مع ديبورتيفو لاكورونيا، حيث تجمد رصيد الملكي عند 30 نقطة بفارق خمس نقاط عن كل من البلاوجرانا وأتلتيكو مدريد شريكي الصدارة.

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