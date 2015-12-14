التعليم توقف "سبوبة" التلاعب بدرجات الحافز الرياضى لطلاب الثانوية

يعد مشروع الحافز الرياضى الذى يؤهل طالب الثانوية العامة للحصول على درجات التفوق والتى تبدأ من 4 درجات وحتى 16 درجة فى البطولات المحلية، الأكثر جدلا على مدار سنوات سابقة، ما بين مؤيد ومعارض واتهامات بحصول طلاب على درجات دون وجه حق.

وقال الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، إن المجلس الأعلى للجامعات قرر فى جلسته الدورية التى عقدت بمقر المجلس، ضوابط جديدة فيما يخص منح درجات الحافز الرياضى، وهى أن يقتصر منحها لطلاب الثانوية العامة قبل دخولهم الجامعات على المشاركين فى البطولات الدولية فقط وليس البطولات المحلية كما كان، على أن يمنح الطلاب المشاركين فى البطولات المحلية امتيازات أخرى بعد قبولهم فى الجامعات، مثل تخفيض رسوم المدن الجامعية، وامتيازات أخرى تتعلق بالمشاركة فى البطولات خلال فترة دراستهم بالجامعات.

وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة حسمت بهذا القرار سبوبة ومافيا التلاعب بدرجات الحافز الرياضى التى يتم منحها لبعض الطلاب من بعض الجهات المختصة فى منح الحافز وإقامة بطولات، مشيرا إلى أن هناك العشرات من الطلاب يتم منجهم درجات الحافز الرياضى دون وجه حق عن طريق إدراج أسمائهم فى بطولات، وهم لا يجيدون اللعبة من الأساس.

وأوضح المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن بطولات وزارة التربية والتعليم التى تنظمها تتميز بالحيادية والشفافية، مشيرا إلى أنه بإلغاء الدرجات وقصرها على البطولات الدولية يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، موضحا أن هناك مواهب كثيرة بين طلاب المدارس منها الغنائية والشعرية والفنية الموسيقية، إضافة إلى الطلاب المتخترعين الذين يقدمون أفكار بحثية، قائلا: من الأولى والأهم أن يمنح هؤلاء الطلاب درجات وذلك فى إطار تحفيز الدولة للباحثين والمخترعين.

وأوضح المصدر، أن قرار إلغاء درجات الحافز الرياضى على البطولات المحلية سيتم تطبيقه بدءا من العام المقبل 2016 ـ2017، موضحا أن هذا العام لا يمكن تطبيق هذا المقترح أو القرار لكون البطولات بدأت على المستوى المحلى، وجار الانتهاء من بعضها.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة ما زالت تعد مشروع القرار الوزارى الجديد الخاص بوضع ضوابط جديدة للحافز الرياضى، والذى يتم بحثه من قبل وزارة التعليم العالى والتربية والتعليم والشباب والرياضة.

وأعلن المصدر عن أهم ملامح القرار الجديد، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، مؤكدًا أن يتم على رأسها منح الطالب فى الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية فى العام الدراسى الذى يحصل فيه الطالب على الشهادة الدراسية، على أن يبدأ تاريخ البطولات والتسجيل فيها من 1 يوليو من العام الدراسى وحتى 30 يونيو من العام المقبل، مؤكدًا أنه من ضمن المقترح الذى تتم مناقشته لا تضاف بطولات جديدة خلال العام الدراسى، إلا بقرار معتمد من الجهة المختصة.

وأشار المصدر إلى أنه من أهم ملامح القرار الوزارى المزمع التصديق عليه، أن تكون نسبة حضور الطالب المشترك فى البطولة ثلثى المدة المحددة، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق شرط الإعفاء من المجموع بالنسبة للطلاب الملتحقين بكلية التربية الرياضية، حال حصول الطالب على بطولة رياضية فى إحدى السنوات الثلاثة من الأول حتى الثالث الثانوى.

وكشف المصدر عن أبرز ملامح المشروع الجديد للحافز الرياضى، قائلاً: سيتم إلغاء نصف الدرجة من درجات البطولة والاقتصار على الرقم الموحد فقط، ففى البطولات المحلية تحدد بـ16 درجة كحد أقصى، وتدرج الدرجات دون إضافة نصف درجة، فعلى سبيل المثال يمنح الطالب درجتين أو ثلاثة ولا يمنح درجتين ونصف أو 3.5، مشيرًا إلى أن الهدف من المقترح الجديد هو إحكام الرقابة والسيطرة على التلاعب الذى يحدث فى الدرجات.

وأشار المصدر، إلى أنه من ضمن المقترح الجديد، اقتصار درجات الحافز الرياضى فى حالة اشتراك عدد لاعبين أو فرق 7 أو 6 فقط تمنح الدرجات للمراكز الأولى، من الأول وحتى الرابع فقط، أما إذا كان عدد اللاعبين 5 أو 4 يمنح الحافز الرياضى للأول والثانى فقط.

من جانبه، أشاد الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم السابق بالقرار، مؤكدا أن درجات الحافز الرياضى يجب أن تمنح للبطولات الدولية فقط مع اقتصار الامتيازات التى تخصصها الوزارة على البطولات المحلية.

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