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ضبط مهندس بحوزته هيروين و582 هاربا من تنفيذ أحكام فى القليوبية

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ضبط مهندس بحوزته هيروين و582 هاربا من تنفيذ أحكام فى القليوبية ضبط مهندس بحوزته هيروين و582 هاربا من تنفيذ أحكام فى القليوبية
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط مهندس معمارى وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين بقصد التعاطى.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا بتمكن الملازم أول أحمد الخولى– الضابط بإدارة تأمين العبور والقوة المرافقة له من ضبط المدعو "أحمد م ع" 26 سنة مهندس معمارى ومقيم المعادى–القاهرة أثناء استقلاله السيارة رقم (394 ق م ط) ماركة كيا سيراتو سوداء اللون بدون تراخيص أو إثبات ملكية، وجار فحصها وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 5 جرامات، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3034 جنح قسم العبور لسنة 2015م.

كما شنت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية حملة مكبرة لضبط الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وأسفرت الحملة عن ضبط 582 هاربا من تنفيذ أحكام بإجمالى 1508 حكما شملت 22 جناية و695 حكما بالحبس و561 حكم غرامة و230 مخالفة ومبلغ مالى 12670 جنيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين .

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