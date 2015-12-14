مصرع شخصين وإصابة 3 فى حادثين منفصلين بالبحيرة

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران جراء وقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى السريع باتجاه الإسكندرية أمام مدخل الإذاعة دائرة مركز شرطة كفرالدوار.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم ب ن س 2461 / ب ى ر 8351 نقل بمقطورة قيادة "محمد عطية محمد" سائق ومقيم قرية الكريون دائرة المركز، بالطريق المشار إليه، تصادف عبور "ناجى عبداللطيف عامر" خفير خصوصى ومقيم عزبة الزراعة – كنج عثمان دائرة المركز، للطريق فاصطدم به مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة المذكور وإصابة قائد السيارة ومرافقه "محمد سعيد عبدالمنعم" تباع ومقيم بذات العنوان، بجروح وكدمات وسحجات.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام والمصابات لذات المستشفى للعلاج، وتحرر المحضر 24934/2015 جنح المركز.

كما استقبل مستشفى حوش عيسى العام كلا من "محمود نصر على المغربى" عامل ومقيم قرية الكوم الأخضر دائرة المركز (جثة هامدة)، و"أحمد سالم إسماعيل عوض" سائق ومقيم بذات العنوان مصاب بجرح تهتكى بالذراع اليمنى واشتباه كسر بعظام الحوض ونزيف داخلى بالبطن وما بعد الارتجاج، وتم تحويله لمستشفى دمنهور العام جراء وقوع حادث انقلاب سيارة على جانب طريق حوش عيسى - قرية على بن أبى طالب.

بسؤال نجل عم الأول "عيسى منصور على المغربى" تاجر ومقيم بذات العنوان، قرر أنه حال استقلال المتوفى السيارة رقم 8429 ب أ ج "نقل" قيادة الثانى، بطريق حوش عيسى وأمام قرية على بن أبى طالب اختلت عجلة القيادة من بين يديه وانقلبت على جانب الطريق، مما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثانى.

وتحرر المحضر رقم 21231/2015 جنح المركز.