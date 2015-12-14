دراسة أمريكية: تعرض الحامل لدخان السجائر يصيب الطفل بالإكزيما

يتأثر الجنين بجميع العوامل الخارجية التى تتعرض لها الأم فى فترة الحمل، ومن أهم العوامل السلبية التى تؤثر على نمو الأجنة تعرض الأم لدخان السجائر.

يؤكد د.محمد لطفى الساعى أستاذ مساعد واستشارى الأمراض الجلدية وجراحات الجلد والليزر بالمركز القومى للبحوث وجامعة ميامى الأمريكية، أن تعرض المرأة لدخان السجائر خاصة أثناء الثلاثة أشهر الأخيرة من الحمل، يرفع من مخاطر إصابة الأطفال بالربو ومشاكل الجهاز التنفسى الأخرى فى مرحلة الطفولة.

ووجدت الدراسة الأمريكية أن تعرض الأم لدخان السجائر أثناء الثلث الأخير من الحمل، يزيد من مخاطر إصابة الأطفال ببعض الأمراض الجلدية أيضًا أهمها التهاب الجلد والإكزيما أثناء فترة طفولتهم الأولى.

وقام الباحثون فى تلك الدراسة بالتركيز على أكثر من ١٤٠٠ طفل ممن تتراوح أعمارهم بين شهرين و١٨ شهرًا، وقدمت أسر الأطفال معلومات عن تاريخهم المرضى مع الحساسية ومستوى دخان السجائر الذى تعرضوا له أثناء الحمل وبعده.

كما سجل الباحثون كل حالات الإصابة بهذه الإكزيما التى تتسبب فى إحمرار وحكة الجلد. وقد وجد أن معدلات الإصابة بالإكزيما تزيد بشكل كبير بين الأطفال الذين تعرضت أمهاتهم لدخان السجائر أثناء الثلاثة أشهر الأخيرة من الحمل.

لم يلاحظ حدوث مثل تلك المخاطر مع الأطفال لأمهات تعرضن لدخان السجائر فى الثلث الأول من الحمل.

ويبدو أن تعرض الأم لدخان السجائر أثناء الثلث الأخير من الحمل يؤثر على تطور الجهاز المناعى للصغار، وهو الأمر الذى يسهل الإصابة بالإكزيما بعد الميلاد.

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