مع برودة الجو..نصائح لتقوية جهازك المناعى فى الشتاء أهمها القرفة بالجنزبيل

مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة يعانى الكثيرون من الإصابة بأمراض الشتاء المختلفة كنزلات البرد والإنفلونزا، وهو ما يتطلب اتباع بعض النصائح لتقوية الجهاز المناعى ومنحه القدرة على مقاومة الأمراض.

ولكن هل تعلم أن الحل الأمثل للحفاظ على صحتك أثناء تقلبات الطقس هى الاهتمام بتناول الأطعمة والمشروبات المفيدة والمهمة لك ولصحتك؟، وهو ما أكدته الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية.

وقدمت أخصائية التغذية العلاجية، نظاما غذائيا جيدا أثناء فصل الشتاء يساعد على تقوية جهازك المناعى ويقى من زيادة الوزن المفرط أثناء فصل الشتاء، وهو:

1- وجبة الإفطار: يجب الاهتمام بتناول كوب من الحليب + قطعة من الجبن منخفض السعرات الحرارية أو 5 ملاعق من الفول + نصف رغيف من الخبز البلدى أو رغيف سن

>2- وجبة العشاء: ينصح بتناول اللحوم الحمراء أو الدجاج أو الأسماك أو التونة + 4 ملاعق من الأرز الأبيض أو نصف رغيف من الخبز البلدى + طبق من السلطة الخضراء.

>3- وجبة العشاء: كوب من الزبادى + 4 ملاعق من الفول أو العدس.

>1- الإكثار من تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والأوميجا3 كالأسماك واللحوم والدجاج.>2- لتقوية جهازك المناعى عليك تناول فص من الثوم على الريق مع كوب من الماء الدافئ.>3- تجنب الشعور بالإجهاد واحرص على أخذ القسط الكافى من النوم لتجنب ضعف مناعتك.>4- تناول مشروب القرفة والزنجبيل ينشط الجهاز التنفسى والمناعى.>5- الإكثار من تناول الفواكه الغنية بفيتامين «سى» كالبرتقال والجوافة لأنها تمنحك مناعة قوية.>6- طبق السلطة الخضراء يجب أن يكون رفيقك أثناء فصل الشتاء، لأن تناوله يحميك من أمراض الشتاء.>7- الرياضة سلاحك فى تقوية جهازك المناعى.